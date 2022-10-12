Доллар и евро дешевеют. Курсы валют в банках
12.10.2022, 11:18
Фото: пресс-служба НБУ
В среду, 12 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 14 коп. и составляет 40,28 грн. Курс продаж снизился на 24 коп. и достиг 41,19 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,2 грн, максимальный – 40,7 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 41,6 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 23 коп. и составляет 38,59 грн. Средний курс продаж уменьшился на 21 коп. и достиг 39,9 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 37,5 грн, максимальный – 39,2 грн. Для продажи минимальный курс – 39,1 грн, максимальный – 41 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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