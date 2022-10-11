Минфину удалось привлечь от продажи военных облигаций 3,6 млрд грн

Министерство финансов Украины во вторник, 11 октября, привлекло в государственный бюджет от военных облигации 3,6 млрд грн. Почти все инвестиции поступили из продажи долларовых ОВГЗ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Более 99% от привлеченных средств Минфин получил от продажи на аукционе шестимесячных военных облигаций в долларах с доходностью 4,25% годовых – $98,2 млн.

Министерство также продало шестимесячные облигации внутреннего государственного займа под 12% на 6,5 млн грн, годовые под 14,0% на 0,4 млн грн и 14-месячные под 16% на 5 млн грн.

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Для сравнения, неделю назад аукцион принес около 44,5 млн грн. Это был один из самых плохих результатов с начала проведения аукционов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ежемесячно Украина тратит на содержание армии около 130 млрд грн.

3 октября Минцифра представила военные облигации в Дии.

В начале июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%, рассчитывая подтолкнуть Минфин к повышению доходности военных ОВГЗ, чтобы их больше покупали банки, а не НБУ.

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Наталія Фреїк

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