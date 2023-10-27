Доллар и евро дешевеют. Курсы валют в банках
27.10.2023, 11:38
Фото: Unsplash
В пятницу, 27 октября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3 коп. и составляет 37,34 грн. Курс продаж снизился на 1 коп. до 38 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,5 грн, максимальный – 37,8 грн. Для продажи минимальный курс – 37,7 грн, максимальный – 38,3 грн.
Средний курс покупки евро опустился на 18 коп. и составил – 39,49 грн. Курс продажи снизился на 14 коп. до 40,54 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,45 грн, максимальный – 40,05 грн. Для продажи минимальный курс – 39,98 грн, максимальный – 41,5 грн.
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