Долар і євро дешевшають. Курси валют у банках

У п’ятницю, 27 жовтня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, упав на 3 коп. і складає 37,34 грн. Курс продажу знизився на 1 коп. до 38 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,5 грн, максимальний – 37,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,7 грн, максимальний – 38,3 грн.

Середній курс купівлі євро опустився на 18 коп. і склав – 39,49 грн. Курс продажу зменшився на 14 коп. до 40,54 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 38,45 грн, максимальний – 40,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,98 грн, максимальний – 41,5 грн.

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