Доллар и евро дешевеют. Официальный курс валют
10.10.2023, 09:00
Фото: Pexels
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 10 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 3 копейки – 36,5527/долл. По отношению к евро национальная валюта набрала 17 копеек – 38,4827/евро.
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