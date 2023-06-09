Доллар и евро дорожают. Курсы валют в банках

В пятницу, 9 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3 коп. и составляет 36,82 грн. Курс продаж увеличился на 1 коп. — до 37,35 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,5 грн, максимальный – 37,07 грн. Для продажи минимальный курс – 37,2 грн, максимальный – 37,7 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 15 коп. и составляет 39,71 грн. Средний курс продаж повысился на 11 коп. — до 40,53 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,15 грн, максимальный – 40,05 грн. Для продажи минимальный курс – 40,15 грн, максимальный – 41 грн.

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