Долар та євро дорожчають. Курси валют в банках

У п’ятницю, 9 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, виріс на 3 коп. і складає 36,82 грн. Курс продажу збільшився на 1 коп. — до 37,35 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,5 грн, максимальний – 37,07 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,2 грн, максимальний – 37,7 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 15 коп. і складає 39,71 грн. Середній курс продажу підвищився на 11 коп. – до 40,53 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,15 грн, максимальний – 40,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,15 грн, максимальний – 41 грн.

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