Доллар и евро дорожают. Наличные курсы валют

Во вторник, 13 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 9 коп. и составляет 39,51 грн. Курс продаж вырос на 5 коп. до 40,2 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,7 грн, максимальный – 39,8 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 40,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 14 коп. и достиг 40,95 грн. Средний курс продаж поднялся на 13 коп. и составил 42,08 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,7 грн, максимальный – 41,62 грн. Для продажи минимальный курс – 41,4 грн, максимальный – 42,8 грн.

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Анна Ішутіна

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