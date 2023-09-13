Доллар и евро дорожают. Наличные курсы валют

В среду, 13 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 7 коп. и составляет 37,51. Курс продаж увеличился на 5 коп. до 38,22 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,85 грн, максимальный – 37,91 грн. Для продажи минимальный курс – 37,85 грн, максимальный – 38,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 10 коп. и составил 40,34 грн. Курс продаж повысился на 8 коп. до 41,36 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,3 грн, максимальный – 40,85 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, максимальный – 42 грн.

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