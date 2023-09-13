Долар та євро дорожчають. Готівкові курси валют

У середу, 13 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти вівторка, зріс на 7 коп. і становить 37,51. Курс продажу збільшився на 5 коп. до 38,22 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,85 грн, максимальний – 37,91 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,85 грн, максимальний – 38,5 грн.

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Середній курс купівлі євро піднявся на 10 коп. і становить 40,34 грн. Курс продажу підвищився на 8 коп. до 41,36 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,3 грн, максимальний – 40,85 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,75 грн, максимальний – 42 грн.

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