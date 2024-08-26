Доллар и евро дорожают. Курсы валют по банкам

Курсы доллара и евро в банках выросли

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В понедельник, 26 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4 коп. и составляет 41,07 грн. Курс продаж повысился также на 4 коп. до 41,56 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,5 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,46 грн, максимальный – 41,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составляет 45,62 грн. Курс продаж увеличился на 17 коп. до 46,4 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 44,7 грн, максимальный – 46 грн. Для продажи минимальный курс – 46,1 грн, а максимальный – 46,75 грн.

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