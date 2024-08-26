Долар і євро дорожчають. Курси валют у банках

Курси долара та євро в банках зросли

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У понеділок, 26 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, зріс на 4 коп. і складає 41,07 грн. Курс продажу підвищився також на 4 коп. до 41,56 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,5 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,46 грн, максимальний – 41,75 грн.

Середній курс купівлі євро зріс на 13 коп. і становить 45,62 грн. Курс продажу збільшився на 17 коп. до 46,4 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,7 грн, максимальний – 46 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,1 грн, а максимальний – 46,75 грн.

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