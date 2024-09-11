Доллар и евро дорожают. Наличные курсы
В среду, 11 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3 коп. и составляет 40,96 грн. Курс продаж повысился на 2 коп. до 41,44 грн.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,4 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,35 грн, максимальный – 41,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 45,18 грн, курс продажи снизился на 2 коп. до 45,89 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,2 грн, максимальный – 45,6 грн. Для продажи минимальный курс – 45,69 грн, а максимальный – 46,25 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.