Долар та євро дорожчають. Готівкові курси

Фото: depositphotos.com

У середу, 11 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, виріс на 3 коп. і складає 40,96 грн. Курс продажу підвищився на 2 коп. до 41,44 грн.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,4 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,35 грн, максимальний – 41,5 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 1 коп. і становить 45,18 грн, курс продажу знизився на 2 коп. до 45,89 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 44,2 грн, максимальний – 45,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,69 грн, а максимальний – 46,25 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.