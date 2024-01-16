Доллар и евро еще подешевели. Наличные курсы валют

Курс доллара упал на 8 копеек, курс евро – на 17

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

Во вторник, 16 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 6 коп. и составляет 37,99 грн. Курс продаж опустился на 8 коп. до 38,75 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,75 грн, максимальный – 38,3 грн. Для продажи минимальный курс – 38,43 грн, максимальный – 39 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 16 коп. и составил 41,57 грн. Курс продажи уменьшился на 17 коп. до 42,63 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41 грн, максимальный – 42 грн. Для продажи минимальный курс – 42,1 грн, а максимальный – 43,5 грн.

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