Національний банк зупинив ліцензії фінкомпаній з окупованих територій
Національний банк тимчасово зупинив ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг 20 небанківським установам, які зареєстровані на тимчасово окупованій території України. Про це регулятор повідомив на своєму сайті.
У списку – страхова компанія "Європоліс" з Маріуполя, лізингова компанія "Ксезо Лізинг" з Каховки, 11 кредитних спілок, шість ломбардів та луганський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі зі Сватового.
Ліцензії зупинені на виконання нової норми закону про фінансові послуги та фінансові компанії, яка набрала чинності 24 грудня.
Тимчасове зупинення ліцензії передбачає, що небанківській установі забороняється здійснювати діяльність з надання фінансових послуг (до прийняття Національним банком рішення про поновлення ліцензії).
Ліцензія може бути поновлена Національним банком за заявою надавача фінансових послуг протягом 90 календарних днів після деокупації.
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