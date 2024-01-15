Национальный банк остановил лицензии финкомпаний с оккупированных территорий
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк временно остановил лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг 20 небанковским учреждениям, зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

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В списке – страховая компания "Европолис" из Мариуполя, лизинговая компания "Ксезо Лизинг" из Каховки, 11 кредитных союзов, шесть ломбардов и луганский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе из Сватово.

Лицензии остановлены во исполнение новой нормы закона о финансовых услугах и финансовых компаниях, которая вступила в силу 24 декабря.

Временная остановка лицензии предполагает, что небанковскому учреждению запрещается осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг (до принятия Национальным банком решения о возобновлении лицензии).

Лицензия может быть возобновлена Национальным банком по заявлению поставщика финансовых услуг в течение 90 календарных дней после деоккупации.

  • НБУ ужесточит требования к финансовым компаниям с 1 июля – минимальный собственный капитал будет установлен на уровне 10 млн грн.
  • По состоянию на 30 сентября в Украине было 594 финансовых компаний, которых будут касаться новые требования.
  • Национальный банк стал регулятором рынка финансовых услуг в 2020 году после "сплита" Нацфинуслуг.
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