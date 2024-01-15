Национальный банк остановил лицензии финкомпаний с оккупированных территорий
Национальный банк временно остановил лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг 20 небанковским учреждениям, зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.
В списке – страховая компания "Европолис" из Мариуполя, лизинговая компания "Ксезо Лизинг" из Каховки, 11 кредитных союзов, шесть ломбардов и луганский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе из Сватово.
Лицензии остановлены во исполнение новой нормы закона о финансовых услугах и финансовых компаниях, которая вступила в силу 24 декабря.
Временная остановка лицензии предполагает, что небанковскому учреждению запрещается осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг (до принятия Национальным банком решения о возобновлении лицензии).
Лицензия может быть возобновлена Национальным банком по заявлению поставщика финансовых услуг в течение 90 календарных дней после деоккупации.
- НБУ ужесточит требования к финансовым компаниям с 1 июля – минимальный собственный капитал будет установлен на уровне 10 млн грн.
- По состоянию на 30 сентября в Украине было 594 финансовых компаний, которых будут касаться новые требования.
- Национальный банк стал регулятором рынка финансовых услуг в 2020 году после "сплита" Нацфинуслуг.