Долар та євро ще подешевшали. Готівкові курси валют

Курс долара впав на 8 копійок, курс євро – на 17

Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

У вівторок, 16 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, впав на 6 коп. і складає 37,99 грн. Курс продажу опустився на 8 коп. до 38,75 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,75 грн, максимальний – 38,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,43 грн, максимальний – 39 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 16 коп. і склав 41,57 грн. Курс продажу зменшився на 17 коп. до 42,63 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 41 грн, максимальний – 42 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,1 грн, а максимальний – 43,5 грн.

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