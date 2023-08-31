Доллар и евро начали дорожать. Наличные курсы валют

В четверг, 31 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6 коп. и составляет 37,43 грн. Курс продаж увеличился на 3 коп. до 38,16 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,75 грн, максимальный – 37,7 грн. Для продажи минимальный курс – 37,55 грн, максимальный – 38,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 20 коп. и составил 40,75. Курс продажи поднялся на 19 коп. до 41,85 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,8 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,25 грн, максимальный – 43,3 грн.

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