Долар та євро почали дорожчати. Готівкові курси валют

У четвер, 31 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, зріс на 6 коп. і становить 37,43 грн. Курс продажу збільшився на 3 коп. до 38,16 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,75 грн, максимальний – 37,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,55 грн, максимальний – 38,5 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 20 коп. і склав 40,75. Курс продажу піднявся на 19 коп. до 41,85 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,8 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,25 грн, максимальний – 43,3 грн.

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