Доллар и евро начали дорожать. Курсы валют в банках

В четверг, 9 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2 коп. и составил 37,1 грн. Курс продаж повысился на 1 коп. до 37,66 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,6 грн, максимальный – 37,4 грн. Для продажи минимальный курс – 37,35 грн, максимальный – 37,95 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 6 коп. и составляет 39,56 грн. Курс продаж увеличился на 2 коп. до 40,46 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,65 грн, максимальный – 40,1 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, а максимальный – 41,5 грн.

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