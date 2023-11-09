Долар та євро почали дорожчати. Курси валют у банках

У четвер, 9 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, виріс на 2 коп. і склав 37,1 грн. Курс продажу підвищився на 1 коп. до 37,66 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,6 грн, максимальний – 37,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,35 грн, максимальний – 37,95 грн.

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Середній курс купівлі євро піднявся на 6 коп. і складає 39,56 грн. Курс продажу збільшився на 2 коп. до 40,46 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 38,65 грн, максимальний – 40,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,9 грн, а максимальний – 41,5 грн.

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