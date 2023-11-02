Доллар и евро немного подорожали. Наличные курсы валют

В четверг, 2 ноября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3 коп. и составил 37,31 грн. Курс продажи не изменился – 37,89 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,8 грн, максимальный – 37,7 грн. Для продажи минимальный курс – 37,6 грн, максимальный – 38,3 грн.

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Средний курс покупки евро остался прежним и составляет 39,48 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. — до 40,43 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38,5 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 42 грн.

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