Суд дозволив ПриватБанку вилучити 245 АЗС підконтрольних Коломойському

Центральний апеляційний господарський суд 1 листопада ухвалив рішення на користь ПриватБанку у справі щодо повернення контролю над 245 заправками, якими на умовах лізингу володіють компанії з групи "Приват" Ігоря Коломойського. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Протягом майже трьох років ПриватБанк не міг розпоряджатися 245 автозаправками, які були на балансі банку з часів до націоналізації. АЗС були у лізингу та суборенді.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Весь цей час суди забороняли державному банку отримати контроль над своїм майном. Сторонні особи продовжували користуватися АЗС та отримувати прибутки", – сказав адвокат ПриватБанку.

ПриватБанк недоотримав від лізингоотримувачів понад 10 млрд грн, додав захисник.

У 2019-2020 роках ПриватБанк почав процес розірвання договорів лізингу і повернення АЗС під свій контроль.

"Позивачів у таких справах, як правило, понад 50, – сказав адвокат. – Вони постійно створюють причини, з яких судове засідання навіть не могло відбутися".

Мережа АЗС Групи Приват складається із понад 1500 заправок, що працюють під 11 брендами. Це найбільша консолідована мережа країни. У низці областей вони займають понад 40% на ринку. Формально управління мережею АЗС Привату здійснюють понад 50 юридичних осіб, які змінюються з інтервалом у рік.

Через заборгованість банк у березні 2020 року хотів розірвати договори лізингу. Але суд заборонив повертати АЗС банку.