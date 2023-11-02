RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Суд дозволив ПриватБанку вилучити 245 АЗС підконтрольних Коломойському

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 09:33
Суд дозволив ПриватБанку вилучити 245 АЗС підконтрольних Коломойському - Фото
АЗС Авіас фейсбук

Центральний апеляційний господарський суд 1 листопада ухвалив рішення на користь ПриватБанку у справі щодо повернення контролю над 245 заправками, якими на умовах лізингу володіють компанії з групи "Приват" Ігоря Коломойського. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Протягом майже трьох років ПриватБанк не міг розпоряджатися 245 автозаправками, які були на балансі банку з часів до націоналізації. АЗС були у лізингу та суборенді.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Весь цей час суди забороняли державному банку отримати контроль над своїм майном. Сторонні особи продовжували користуватися АЗС та отримувати прибутки", – сказав адвокат ПриватБанку.

ПриватБанк недоотримав від лізингоотримувачів понад 10 млрд грн, додав захисник.

У 2019-2020 роках ПриватБанк почав процес розірвання договорів лізингу і повернення АЗС під свій контроль.

"Позивачів у таких справах, як правило, понад 50, – сказав адвокат. – Вони постійно створюють причини, з яких судове засідання навіть не могло відбутися".

Мережа АЗС Групи Приват складається із понад 1500 заправок, що працюють під 11 брендами. Це найбільша консолідована мережа країни. У низці областей вони займають понад 40% на ринку. Формально управління мережею АЗС Привату здійснюють понад 50 юридичних осіб, які змінюються з інтервалом у рік.

Через заборгованість банк у березні 2020 року хотів розірвати договори лізингуАле суд заборонив повертати АЗС банку.

  • 25 січня 2021 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку і скасував рішення суду, яке забороняло банку вчиняти будь-які дії з повернення АЗС.
  • У лютому 2021 року суд знову заборонив ПриватБанку забрати АЗС у компаній Коломойського.
Наталія Софієнко
АЗСПриватБанкавіас
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 