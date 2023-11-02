Суд дозволив ПриватБанку вилучити 245 АЗС підконтрольних Коломойському
Центральний апеляційний господарський суд 1 листопада ухвалив рішення на користь ПриватБанку у справі щодо повернення контролю над 245 заправками, якими на умовах лізингу володіють компанії з групи "Приват" Ігоря Коломойського. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
Протягом майже трьох років ПриватБанк не міг розпоряджатися 245 автозаправками, які були на балансі банку з часів до націоналізації. АЗС були у лізингу та суборенді.
"Весь цей час суди забороняли державному банку отримати контроль над своїм майном. Сторонні особи продовжували користуватися АЗС та отримувати прибутки", – сказав адвокат ПриватБанку.
ПриватБанк недоотримав від лізингоотримувачів понад 10 млрд грн, додав захисник.
У 2019-2020 роках ПриватБанк почав процес розірвання договорів лізингу і повернення АЗС під свій контроль.
"Позивачів у таких справах, як правило, понад 50, – сказав адвокат. – Вони постійно створюють причини, з яких судове засідання навіть не могло відбутися".
Через заборгованість банк у березні 2020 року хотів розірвати договори лізингу. Але суд заборонив повертати АЗС банку.
- 25 січня 2021 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку і скасував рішення суду, яке забороняло банку вчиняти будь-які дії з повернення АЗС.
- У лютому 2021 року суд знову заборонив ПриватБанку забрати АЗС у компаній Коломойського.
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