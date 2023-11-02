UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Суд разрешил ПриватБанку изъять 245 АЗС подконтрольных Коломойскому

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 09:33
Суд разрешил ПриватБанку изъять 245 АЗС подконтрольных Коломойскому - Фото
АЗС Авиас фейсбук anp

Центральный апелляционный хозяйственный суд 1 ноября принял решение в пользу ПриватБанка по делу о возвращении контроля над 245 заправками, которыми на условиях лизинга владеют компании из группы "Приват" Игоря Коломойского. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В течение почти трех лет ПриватБанк не мог распоряжаться 245 автозаправками, находившимися на балансе банка со времен до национализации. АЗС были в лизинге и субаренде.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Все это время суды запрещали государственному банку получить контроль над своим имуществом. Посторонние лица продолжали пользоваться АЗС и получать доходы", – сказал адвокат ПриватБанка.

ПриватБанк недополучил от лизингополучателей более 10 млрд грн, добавил защитник.

В 2019-2020 годах ПриватБанк начал процесс расторжения договоров лизинга и возвращения АЗС под свой контроль.

"Истцов по таким делам, как правило, больше 50, – сказал адвокат. – Они постоянно создают причины, по которым судебное заседание даже не могло состояться".

Сеть АЗС Группы Приват состоит из более чем 1500 заправок, работающих под 11 брендами. Это самая большая консолидированная сеть страны. В ряде областей они занимают более 40% рынка. Формально управление сетью АЗС Привата осуществляют более 50 юридических лиц, сменяющихся с интервалом в год.

Из-за задолженности банк в марте 2020 года хотел расторгнуть договоры лизинга. Но суд запретил возвращать АЗС банку.

  • 25 января 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и отменил решение суда, которое запрещало банку совершать какие-либо действия по возвращению АЗС.
  • В феврале 2021 года суд снова запретил ПриватБанку забрать АЗС у компаний Коломойского.
Наталия Софиенко
азсПриватБанкАвиас
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 