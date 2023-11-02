Суд разрешил ПриватБанку изъять 245 АЗС подконтрольных Коломойскому

Центральный апелляционный хозяйственный суд 1 ноября принял решение в пользу ПриватБанка по делу о возвращении контроля над 245 заправками, которыми на условиях лизинга владеют компании из группы "Приват" Игоря Коломойского. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В течение почти трех лет ПриватБанк не мог распоряжаться 245 автозаправками, находившимися на балансе банка со времен до национализации. АЗС были в лизинге и субаренде.

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"Все это время суды запрещали государственному банку получить контроль над своим имуществом. Посторонние лица продолжали пользоваться АЗС и получать доходы", – сказал адвокат ПриватБанка.

ПриватБанк недополучил от лизингополучателей более 10 млрд грн, добавил защитник.

В 2019-2020 годах ПриватБанк начал процесс расторжения договоров лизинга и возвращения АЗС под свой контроль.

"Истцов по таким делам, как правило, больше 50, – сказал адвокат. – Они постоянно создают причины, по которым судебное заседание даже не могло состояться".

Сеть АЗС Группы Приват состоит из более чем 1500 заправок, работающих под 11 брендами. Это самая большая консолидированная сеть страны. В ряде областей они занимают более 40% рынка. Формально управление сетью АЗС Привата осуществляют более 50 юридических лиц, сменяющихся с интервалом в год.

Из-за задолженности банк в марте 2020 года хотел расторгнуть договоры лизинга. Но суд запретил возвращать АЗС банку.