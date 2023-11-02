Суд разрешил ПриватБанку изъять 245 АЗС подконтрольных Коломойскому
Центральный апелляционный хозяйственный суд 1 ноября принял решение в пользу ПриватБанка по делу о возвращении контроля над 245 заправками, которыми на условиях лизинга владеют компании из группы "Приват" Игоря Коломойского. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
В течение почти трех лет ПриватБанк не мог распоряжаться 245 автозаправками, находившимися на балансе банка со времен до национализации. АЗС были в лизинге и субаренде.
"Все это время суды запрещали государственному банку получить контроль над своим имуществом. Посторонние лица продолжали пользоваться АЗС и получать доходы", – сказал адвокат ПриватБанка.
ПриватБанк недополучил от лизингополучателей более 10 млрд грн, добавил защитник.
В 2019-2020 годах ПриватБанк начал процесс расторжения договоров лизинга и возвращения АЗС под свой контроль.
"Истцов по таким делам, как правило, больше 50, – сказал адвокат. – Они постоянно создают причины, по которым судебное заседание даже не могло состояться".
Из-за задолженности банк в марте 2020 года хотел расторгнуть договоры лизинга. Но суд запретил возвращать АЗС банку.
- 25 января 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и отменил решение суда, которое запрещало банку совершать какие-либо действия по возвращению АЗС.
- В феврале 2021 года суд снова запретил ПриватБанку забрать АЗС у компаний Коломойского.
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