RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ексвласники Сенс Банку назвали свої інвестиції на Заході помилкою

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 20:28
Ексвласники Сенс Банку назвали свої інвестиції на Заході помилкою - Фото
Фрідман і Авен (Фото - Вікіпедія)

Російські бізнесмени Михайло Фрідман і Петро Авен, які були співвласниками Сенс Банку до націоналізації, назвали помилкою свої мільярдні інвестиції у західні компанії. Про це пише Bloomberg.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Обидва співзасновники Альфа-Груп, які втекли до Лондона одразу ж після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, були змушені виїхати з Британії під тиском західних санкцій.

Фрідман у жовтні прилетів до Москви, хоча планує жити в Ізраїлі, коли "все вляжеться". Авен ще з 2022 року живе у Латвії, де влада погрожує анулювати його паспорт.

Читайте також: Фрідман програв суд щодо свого особняка у Лондоні – фото

"Мені не дали вибору, мене вичавили, – сказав Фрідман щодо причин від'їзду з Великої Британії. – Сьогодні те, що ми вклали гроші в Англію, виглядає величезною помилкою".

Авен розповів, що торік у липні його три години допитувала поліція в Лондонському аеропорту. З-поміж іншого Авена запитали, чому він з партнерами вклав мільярди на Заході та розмістив штаб-квартиру у Великій Британії.

"Помилилися!" — єхидно відповів, за власним зізнанням, мільярдер.

Фрідман і Авен потрапили під санкції Європейського Союзу за кілька днів після вторгнення РФ в Україну. Їхні партнери по LetterOne і Альфа-Груп Герман Хан і Олексій Кузьмічов - у березні 2022 року. Тоді ж Велика Британія внесла всіх чотирьох у свій список санкцій.

Усі четверо оскаржують санкції в суді, але поки що безуспішно.

Віра Касіян
інвестиціїмихайло фрідманпетро авенсанкції проти рфсенс банк
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 