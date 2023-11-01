Ексвласники Сенс Банку назвали свої інвестиції на Заході помилкою

Російські бізнесмени Михайло Фрідман і Петро Авен, які були співвласниками Сенс Банку до націоналізації, назвали помилкою свої мільярдні інвестиції у західні компанії. Про це пише Bloomberg.

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Обидва співзасновники Альфа-Груп, які втекли до Лондона одразу ж після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, були змушені виїхати з Британії під тиском західних санкцій.

Фрідман у жовтні прилетів до Москви, хоча планує жити в Ізраїлі, коли "все вляжеться". Авен ще з 2022 року живе у Латвії, де влада погрожує анулювати його паспорт.

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"Мені не дали вибору, мене вичавили, – сказав Фрідман щодо причин від'їзду з Великої Британії. – Сьогодні те, що ми вклали гроші в Англію, виглядає величезною помилкою".

Авен розповів, що торік у липні його три години допитувала поліція в Лондонському аеропорту. З-поміж іншого Авена запитали, чому він з партнерами вклав мільярди на Заході та розмістив штаб-квартиру у Великій Британії.

"Помилилися!" — єхидно відповів, за власним зізнанням, мільярдер.

Фрідман і Авен потрапили під санкції Європейського Союзу за кілька днів після вторгнення РФ в Україну. Їхні партнери по LetterOne і Альфа-Груп Герман Хан і Олексій Кузьмічов - у березні 2022 року. Тоді ж Велика Британія внесла всіх чотирьох у свій список санкцій.

Усі четверо оскаржують санкції в суді, але поки що безуспішно.