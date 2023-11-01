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Экс-владельцы Сенс Банка назвали свои инвестиции на Западе ошибкой

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 20:28
Экс-владельцы Сенс Банка назвали свои инвестиции на Западе ошибкой - Фото
Фридман и Авен (Фото - Википедия)

Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, которые были совладельцами Сенс Банка до национализации, назвали ошибкой свои миллиардные инвестиции в западные компании. Об этом пишет Bloomberg.

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Оба соучредителя Альфа-Групп, которые сбежали в Лондон сразу же после полномасштабного вторжения РФ в Украину, были вынуждены уехать из Британии под давлением западных санкций.

Фридман в октябре прилетел в Москву, хотя планирует жить в Израиле, когда "все уляжется". Авен еще с 2022 года живет в Латвии, где власти грозятся аннулировать его паспорт.

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"Мне не дали выбора, меня выдавили, – сказал Фридман о причинах отъезда из Великобритании. – Сегодня то, что мы вложили деньги в Англию, выглядит огромной ошибкой".

Авен рассказал, что в июле прошлого года его три часа допрашивала полиция в Лондонском аэропорту. Среди прочего Авена спросили, почему он с партнерами вложил миллиарды на Западе и разместил штаб-квартиру в Великобритании.

"Ошиблись!" – ехидно ответил, по собственному признанию, миллиардер.

Фридман и Авен попали под санкции Европейского Союза через несколько дней после вторжения РВ в Украину. Их партнеры по LetterOne и Альфа-Групп Герман Хан и Алексей Кузьмичев – в марте 2022 года. Тогда же Великобритания внесла всех четырех в свой список санкций.

Все четверо оспаривают санкции в суде, но пока безуспешно.

Вера Касиян
санкции против рфинвестициимихаил фридманпетр авенсенс банк
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