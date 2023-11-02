Долар та євро трохи подорожчали. Готівкові курси валют

У четвер, 2 листопада, середній курс готівкового долара в українських банках, проти середи, виріс на 3 коп. і склав 37,31 грн. Курс продажу не змінився – 37,89 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,8 грн, максимальний – 37,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,6 грн, максимальний – 38,3 грн.

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Середній курс купівлі євро залишився без змін і складає 39,48 грн. Курс продажу виріс на 1 коп. — до 40,43 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 38,5 грн, максимальний – 40 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,9 грн, максимальний – 42 грн.

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