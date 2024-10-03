Доллар и евро подешевели: Какие наличные курсы в банках 3 октября

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Сколько стоит доллар

В четверг, 3 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1 коп. и составляет 41,05 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. — до 41,54 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,5 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,44 грн, максимальный – 41,65 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 17 коп. и составляет 45,3 грн. Курс продажи упал также на 17 коп. — до 46,06 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 44,45 грн, максимальный – 45,8 грн. Для продажи минимальный курс – 45,85 грн, а максимальный – 46,35 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 7 коп. и составил 10,22 грн. Курс продаж опустился на 6 коп. — до 10,81 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет 9,6 грн, максимальный – 10,5 грн. Для продажи минимальный курс – 10,65 грн, а максимальный – 11 грн.

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