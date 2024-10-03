Долар та євро подешевшали: Які готівкові курси у банках 3 жовтня

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Скільки коштує долар

У четвер, 3 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 1 коп. і складає 41,05 грн. Курс продажу знизився на 2 коп. — до 41,54 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,5 грн, максимальний – 41,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,44 грн, максимальний – 41,65 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро знизився на 17 коп. і становить 45,3 грн, курс продажу впав на 17 коп. — до 46,06 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,45 грн, максимальний – 45,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,85 грн, а максимальний – 46,35 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого знизився на 7 коп. і склав 10,22 грн. Курс продажу опустився на 6 коп. — до 10,81 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,6 грн, максимальний – 10,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,65 грн, а максимальний – 11 грн.

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