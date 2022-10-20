Доллар и евро подешевели. Курсы валют в банках

В четверг, 20 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 3 коп. и составляет 40,11 грн. Курс продаж снизился на 1 коп. и составил 40,81 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,1 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,45 грн, максимальный – 41,2 грн.

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

Средний курс покупки евро упал на 8 коп. и составляет 38,38 грн. Средний курс продаж уменьшился на 15 коп. и составляет 39,51 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,7 грн, максимальный – 38,8 грн. Для продажи минимальный курс – 39 грн, максимальный – 40,5 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.