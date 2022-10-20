Европарламент увеличит финпомощь Украине: куда пойдут деньги

Европарламент проголосовал за увеличение предусмотренной бюджетом ЕС финансовой помощи Украине. Об этом говорится в резолюции о предложениях по бюджету Европейского Союза на 2023 год, заявили в пресс-службе Европейского парламента.

В проект бюджета добавили 853 млн евро.

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"Депутаты увеличили финансирование инициатив по поддержке молодых беженцев с помощью Erasmus+ и Европейского корпуса солидарности, а также механизмов помощи украинским ученым", – говорится в сообщении.

Из-за внесенных депутатами правок Совет Евросоюза должен снова рассмотреть проект бюджета на 2023 год и согласовать его с Европарламентом.

Куда пойдут деньги:

- 250 млн евро направят на гуманитарную помощь;

- 100 млн евро передадут Фонду убежища, миграции и интеграции;

- 162 млн евро направят в бюджет Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества с южными и восточными соседями ЕС;

- 80 млн евро – на финансирование работы Европейского оборонного фонда и военной мобильности.

18 мая Европейская комиссия анонсировала предоставление 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году, но из них перечислили только 1 млрд.

20 сентября Совет ЕС одобрил предоставление 5 млрд евро макрофина для Украины. Полученные 18 октября 2 млрд. евро – первый транш из этой суммы. Еще 2,5 млрд евро ожидаются в ноябре, 500 млн – в декабре.

Наталія Софієнко

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