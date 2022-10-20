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Европарламент увеличит финпомощь Украине: куда пойдут деньги

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 10:39
Европарламент увеличит финпомощь Украине: куда пойдут деньги - Фото
Европарламент (Фото: Patrick Seeger/EPA)

Европарламент проголосовал за увеличение предусмотренной бюджетом ЕС финансовой помощи Украине. Об этом говорится в резолюции о предложениях по бюджету Европейского Союза на 2023 год, заявили в пресс-службе Европейского парламента.

В проект бюджета добавили 853 млн евро.

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"Депутаты увеличили финансирование инициатив по поддержке молодых беженцев с помощью Erasmus+ и Европейского корпуса солидарности, а также механизмов помощи украинским ученым", – говорится в сообщении.

Из-за внесенных депутатами правок Совет Евросоюза должен снова рассмотреть проект бюджета на 2023 год и согласовать его с Европарламентом.

Куда пойдут деньги:

- 250 млн евро направят на гуманитарную помощь;

- 100 млн евро передадут Фонду убежища, миграции и интеграции;

- 162 млн евро направят в бюджет Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества с южными и восточными соседями ЕС;

- 80 млн евро – на финансирование работы Европейского оборонного фонда и военной мобильности.

Наталія Софієнко
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европарламент финпомощь Украине
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