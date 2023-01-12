Доллар и евро подешевели. Курсы валют в банках

В четверг, 12 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 5 коп. и составляет 40,06 грн. Курс продаж снизился на 6 коп. до 40,69 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,25 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1 коп. и составил 41,93 грн. Средний курс продаж уменьшился на 2 коп. до 43,05 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,3 грн, максимальный – 42,53 грн. Для продажи минимальный курс – 42,5 грн, максимальный – 43,62 грн.

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Анна Ішутіна

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