Доллар и евро подешевели. Курсы валют в банках

Курс доллара упал на 17 копеек, курс евро – на 13

Фото: Pexels

В пятницу, 23 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 17 коп. и составляет 38,22 грн. Курс продажи опустился на 15 коп. — до 38,75 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,75 грн, максимальный – 38,45 грн. Для продажи минимальный курс – 38,65 грн, максимальный – 38,9 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 12 коп. и составляет 41,32 грн. Курс продажи уменьшился на 13 коп. — до 42,1 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,5 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – 41,95 грн, а максимальный – 42,24 грн.

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