Долар та євро подешевшали. Курси валют у банках

Курс долара впав на 17 копійок, курс євро – на 13

Фото: Pexels

У п’ятницю, 23 лютого, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, впав на 17 коп. і складає 38,22 грн. Курс продажу опустився на 15 коп. — до 38,75 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,75 грн, максимальний – 38,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,65 грн, максимальний – 38,9 грн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Середній курс купівлі євро знизився на 12 коп. і складає 41,32 грн. Курс продажу зменшився на 13 коп. — до 42,1 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 40,5 грн, максимальний – 41,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,95 грн, а максимальний – 42,24 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.