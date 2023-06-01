Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В четверг, 1 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 3 коп. и составляет 37,04 грн. Курс продажи снизился на 2 коп. до 37,55 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,85 грн, максимальный – 37,3 грн. Для продажи минимальный курс – 37,38 грн, максимальный – 37,85 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 4 коп. и составляет 39,76 грн. Средний курс продаж опустился на 5 коп. до 40,62 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,4 грн, максимальный – 40,15 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41 грн.

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