Долар і євро подешевшали. Готівкові курси валют

У четвер, 1 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, впав на 3 коп. і становить 37,04 грн. Курс продажу зменшився на 2 коп. до 37,55 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,85 грн, максимальний – 37,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,38 грн, максимальний – 37,85 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 4 коп. і становить 39,76 грн. Середній курс продажу опустився на 5 коп. до 40,62 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,4 грн, максимальний – 40,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,2 грн, максимальний – 41 грн.

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