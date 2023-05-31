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Україна отримала від США черговий грант в $1,25 млрд на підтримку держбюджету

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 18:39
Україна отримала від США черговий грант в $1,25 млрд на підтримку держбюджету - Фото
Фото: Мінфін/Facebook

Від США до державного бюджету України надійшов грант у розмірі $1,25 млрд через цільовий фонд донорів Світового банку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У 2023 році Україна отримала вже $6 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США. Попередній грант на $1,25 млрд було перераховано до бюджету наприкінці квітня.

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Гроші направлять на відшкодування видатків держбюджету, а саме на виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, оплату праці викладачів та медпрацівників (за програмою медичних гарантій) та інше.

"Грантова підтримка від Сполучених Штатів у межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine – важлива частина забезпечення гуманітарних та соціальних витрат під час повномасштабної війни. Міністерство фінансів України спільно з командами Світового Банку та USAID SOERA допомагає оптимізувати та зміцнити системи моніторингу, верифікації та звітності уряду України щодо використання донорських коштів", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

З початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від США близько $18 млрд у формі грантів, які не потрібно повертати.

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Роман Бриль
кабмінСвітовий банкДержбюджетМінфінфінансова допомога українігрант США
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