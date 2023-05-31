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Украина получила от США очередной грант в $1,25 млрд на поддержку госбюджета

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 18:39
Украина получила от США очередной грант в $1,25 млрд на поддержку госбюджета - Фото
Фото: Минфин/Facebook

От США в государственный бюджет Украины поступил грант в размере $1,25 млрд  через Целевой фонд доноров Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.   

В 2023 году Украина получила уже $6 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США. Предыдущий грант на $1,25 млрд был перечислен в бюджет в конце апреля. 

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Деньги направят на возмещение расходов госбюджета, а именно на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми, оплату труда преподавателей и медработников (по программе медицинских гарантий) и прочее. 

"Грантовая поддержка от Соединенных Штатов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine – важная часть обеспечения гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны. Министерство финансов Украины совместно с командами Всемирного Банка и USAID SOERA помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации и отчетности правительства Украины по использованию донорских средств", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко

С начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от США около $18 млрд в форме грантов, которые не нужно возвращать. 

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Роман Брыль
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