Украина получила от США очередной грант в $1,25 млрд на поддержку госбюджета

От США в государственный бюджет Украины поступил грант в размере $1,25 млрд через Целевой фонд доноров Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В 2023 году Украина получила уже $6 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США. Предыдущий грант на $1,25 млрд был перечислен в бюджет в конце апреля.

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Деньги направят на возмещение расходов госбюджета, а именно на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми, оплату труда преподавателей и медработников (по программе медицинских гарантий) и прочее.

"Грантовая поддержка от Соединенных Штатов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine – важная часть обеспечения гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны. Министерство финансов Украины совместно с командами Всемирного Банка и USAID SOERA помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации и отчетности правительства Украины по использованию донорских средств", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

С начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от США около $18 млрд в форме грантов, которые не нужно возвращать.

19 мая Кабмин договорился о привлечении $2,8 млрд на соцвыплаты и восстановление.

29 мая США выдели новый пакет грантов украинским предпринимателям: можно получить до $90 000.

30 мая Украина договорилась с МВФ о втором транше в размере $900 млн.

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