Доллар и евро подорожали. Курсы валют по банкам
09.08.2022, 11:04
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Во вторник, 9 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 12 коп. и составляет 38,65 грн. Курс продаж увеличился на 6 коп. и составляет 39,65 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 39,15 грн. Для продажи минимальный курс – 38,9 грн, максимальный – 40,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 15 коп. и составляет 39,04 грн. Средний курс продаж поднялся на 10 коп. и составляет 40,19 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 39,7 грн. Для продажи минимальный курс – 39,3 грн, максимальный – 40,73 грн.
Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.
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