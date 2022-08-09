Доллар и евро подорожали. Курсы валют по банкам

Во вторник, 9 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 12 коп. и составляет 38,65 грн. Курс продаж увеличился на 6 коп. и составляет 39,65 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 39,15 грн. Для продажи минимальный курс – 38,9 грн, максимальный – 40,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15 коп. и составляет 39,04 грн. Средний курс продаж поднялся на 10 коп. и составляет 40,19 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 39,7 грн. Для продажи минимальный курс – 39,3 грн, максимальный – 40,73 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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