Доллар и евро подорожали. Курсы валют в банках

Во вторник, 12 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 5 коп. и составляет 37,44. Курс продаж увеличился на 3 коп. до 38,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,85 грн, максимальный – 37,75 грн. Для продажи минимальный курс – 37,85 грн, максимальный – 38,59 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 9 коп. и составил 40,24 грн. Курс продажи не изменился – 41,28 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,2 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, максимальный – 42 грн.

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