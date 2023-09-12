Доллар и евро подорожали. Курсы валют в банках
12.09.2023, 11:00
Фото: depositphotos.com
Во вторник, 12 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 5 коп. и составляет 37,44. Курс продаж увеличился на 3 коп. до 38,17 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,85 грн, максимальный – 37,75 грн. Для продажи минимальный курс – 37,85 грн, максимальный – 38,59 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 9 коп. и составил 40,24 грн. Курс продажи не изменился – 41,28 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,2 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, максимальный – 42 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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