Долар та євро подорожчали. Курси валют у банках

У вівторок, 12 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 5 коп. і становить 37,44. Курс продажу збільшився на 3 коп. до 38,17 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,85 грн, максимальний – 37,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,85 грн, максимальний – 38,59 грн.

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Середній курс купівлі євро піднявся на 9 коп. і становить 40,24 грн. Курс продажу не змінився – 41,28 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,2 грн, максимальний – 40,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,75 грн, максимальний – 42 грн.

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