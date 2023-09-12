Долар та євро подорожчали. Курси валют у банках
12.09.2023, 11:00
Фото: depositphotos.com
У вівторок, 12 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 5 коп. і становить 37,44. Курс продажу збільшився на 3 коп. до 38,17 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,85 грн, максимальний – 37,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,85 грн, максимальний – 38,59 грн.
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Середній курс купівлі євро піднявся на 9 коп. і становить 40,24 грн. Курс продажу не змінився – 41,28 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,2 грн, максимальний – 40,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,75 грн, максимальний – 42 грн.
Курси валют можна переглянути на нашому сайті.
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