Доллар и евро подорожали. Курсы валют в банках

В четверг, 12 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1 коп. и составляет 37,41. Курс продажи поднялся на 2 коп. до 38,11 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,6 грн, максимальный – 37,81 грн. Для продажи минимальный курс – 37,76 грн, максимальный – 38,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составил 39,75 грн. Курс продаж увеличился на 9 коп. до 40,87 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,5 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,35 грн, максимальный – 42 грн.

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