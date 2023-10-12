Путин приказал крупным экспортерам полгода продавать валютную выручку. Спасает рубль
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными крупными экспортерами для стабилизации курса рубля на 6 месяцев, информируют росСМИ.
Указ распространяется на 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
В соответствии с указом в отдельные компании-экспортеры введут уполномоченных представителей Росфинмониторинга, которые будут следить за соблюдением правил валютного регулирования. Документ также обязывает компании представлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.
На этой неделе рубль достиг более чем 18-месячного минимума по отношению к доллару США. В проект федерального бюджета на 2024 год заложен курс 90,1 рубля за $1.
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В начале сентября после очередного падения рубля Путин обещал, что власти не будут делать "резких движений" в части валютного контроля для укрепления национальной валюты, а спустя неделю велел ЦБР и правительству не откладывать меры, препятствующие ослаблению рубля.
- 29 июня 2023 года в России произошел очередной обвал рубля: инвесторы спасали свои активы.
- 3 августа Минфин РФ отказался от покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы после обвала рубля. 15 августа Центральный банк России на экстренном заседании повысил учетную ставку с 8,5% до 12% в попытке остановить дальнейшее обесценивание рубля.
- В России увеличился спрос населения на золотые слитки на фоне ухудшения инфляционных ожиданий и обесценивания рубля.
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