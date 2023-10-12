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Путин приказал крупным экспортерам полгода продавать валютную выручку. Спасает рубль

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12.10.2023, 09:33
Путин приказал крупным экспортерам полгода продавать валютную выручку. Спасает рубль - Фото
Рубль на фоне Кремля (Фото - EPA)

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными крупными экспортерами для стабилизации курса рубля на 6 месяцев, информируют росСМИ.

Указ распространяется на 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

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В соответствии с указом в отдельные компании-экспортеры введут уполномоченных представителей Росфинмониторинга, которые будут следить за соблюдением правил валютного регулирования. Документ также обязывает компании представлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

На этой неделе рубль достиг более чем 18-месячного минимума по отношению к доллару США. В проект федерального бюджета на 2024 год заложен курс 90,1 рубля за $1.

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В начале сентября после очередного падения рубля Путин обещал, что власти не будут делать "резких движений" в части валютного контроля для укрепления национальной валюты, а спустя неделю велел ЦБР и правительству не откладывать меры, препятствующие ослаблению рубля.

Наталия Софиенко
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