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Центробанк России резко поднял учетную ставку, чтобы остановить крах рубля

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 11:45
Центробанк России резко поднял учетную ставку, чтобы остановить крах рубля - Фото
Фото: depositphotos.com

Центральный банк России на экстренном заседании повысил учетную ставку с 8,5% до 12% в попытке остановить дальнейшее обесценивание рубля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой за заявление ЦБ РФ.  

Курс доллара на Московской бирже в России в понедельник, 14 августа, впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку 100 рублей. После решения Центробанка рубль укрепился до 98 за доллар. 

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Повышение ставки сразу на 3,5 п.п. стало самым значительным с начала полномасштабной агрессии России против Украины. В июне ЦБ РФ повышал ставку на 1 п.п. Тем не менее рубль по-прежнему входит в тройку худших валют в развивающихся странах с потерей более 22% стоимости по отношению к доллару с начала года, указывает агентство. 

Накануне экстренного заседания на руководство Центробанка обрушилась волна критики внутри РФ за слишком мягкую политику, которая привела к обвалу рубля. ЦБ обвиняли в том, что он позволил наводнить экономику деньгами из-за дешевых кредитов. 

Также озвучивались опасения, что обесценивание рубля может привести к социальной нестабильности и это является угрозой для России, ведущей неоправданную войну в Украине. 

В РФ надеются, что повышение ставки повысит привлекательность внутренних сбережений и охладит потребительский спрос, который способствовал ухудшению внешней торговли и помог довести профицит счета текущих операций до самого низкого уровня за два года. 

Экономика России истощена из-за оттока капитала, действия международных санкций и годовой инфляции, которая впервые с февраля превысила целевой показатель центрального банка в 4%, подчеркивают в агентстве.

ЦБ РФ планирует провести заседание 15 сентября, на котором рассмотрит дальнейшее изменение учетной ставки.  

Роман Брыль
учетная ставкацентробанк рфобвал рубля
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