Центробанк России резко поднял учетную ставку, чтобы остановить крах рубля

Центральный банк России на экстренном заседании повысил учетную ставку с 8,5% до 12% в попытке остановить дальнейшее обесценивание рубля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой за заявление ЦБ РФ.

Курс доллара на Московской бирже в России в понедельник, 14 августа, впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку 100 рублей. После решения Центробанка рубль укрепился до 98 за доллар.

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Повышение ставки сразу на 3,5 п.п. стало самым значительным с начала полномасштабной агрессии России против Украины. В июне ЦБ РФ повышал ставку на 1 п.п. Тем не менее рубль по-прежнему входит в тройку худших валют в развивающихся странах с потерей более 22% стоимости по отношению к доллару с начала года, указывает агентство.

Накануне экстренного заседания на руководство Центробанка обрушилась волна критики внутри РФ за слишком мягкую политику, которая привела к обвалу рубля. ЦБ обвиняли в том, что он позволил наводнить экономику деньгами из-за дешевых кредитов.

Также озвучивались опасения, что обесценивание рубля может привести к социальной нестабильности и это является угрозой для России, ведущей неоправданную войну в Украине.

В РФ надеются, что повышение ставки повысит привлекательность внутренних сбережений и охладит потребительский спрос, который способствовал ухудшению внешней торговли и помог довести профицит счета текущих операций до самого низкого уровня за два года.

Экономика России истощена из-за оттока капитала, действия международных санкций и годовой инфляции, которая впервые с февраля превысила целевой показатель центрального банка в 4%, подчеркивают в агентстве.

ЦБ РФ планирует провести заседание 15 сентября, на котором рассмотрит дальнейшее изменение учетной ставки.

29 июня 2023 года в России произошел очередной обвал рубля: инвесторы спасали свои активы.

3 августа Минфин РФ отказался от покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы после обвала рубля.

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