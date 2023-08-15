Центробанк Росії різко підняв облікову ставку, щоб зупинити крах рубля

Центральний банк Росії на екстреному засіданні підвищив облікову ставку з 8,5% до 12% у спробі зупинити подальше знецінення рубля. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на заяву ЦБ РФ.

Курс долара на Московській біржі в Росії в понеділок, 14 серпня, вперше з 23 березня 2022 року перевищив позначку 100 рублів. Після рішення Центробанку рубль зміцнився до 98 за долар.

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Підвищення ставки одразу на 3,5 в.п. стало найзначнішим із початку повномасштабної агресії Росії проти України. В червні ЦБ РФ підвищував ставку на 1 в.п. Проте рубль, як і раніше, входить до трійки найгірших валют у країнах, що розвиваються, із втратою понад 22% вартості щодо долара з початку року, зазначає агентство.

Напередодні екстреного засідання керівництво Центробанку зазнало жорсткої критики всередині РФ за занадто м'яку політику, яка призвела до обвалу рубля. ЦБ звинувачували в тому, що він дозволив наповнити економіку грошима через дешеві кредити.

Також озвучувалися побоювання, що знецінення рубля може призвести до соціальної нестабільності, і це є загрозою для Росії, яка веде невиправдану війну в Україні.

У РФ сподіваються, що підвищення ставки покращить привабливість внутрішніх заощаджень та охолодить споживчий попит, який сприяв погіршенню зовнішньої торгівлі та допоміг довести профіцит рахунку поточних операцій до найнижчого рівня за два роки.

Економіка Росії виснажена через відплив капіталу, дії міжнародних санкцій та річної інфляції, яка вперше з лютого перевищила цільовий показник центрального банку у 4%, наголошують в агентстві.

ЦБ РФ планує провести засідання 15 вересня, на якому розгляне подальшу зміну облікової ставки.

29 червня 2023 року в Росії стався черговий обвал рубля: інвестори рятували свої активи.

3 серпня Мінфін РФ відмовився від купівлі валюти на нафтогазові надприбутки після обвалу рубля.

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