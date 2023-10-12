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Путін наказав великим експортерам пів року продавати валютний виторг. Рятує рубль

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12.10.2023, 09:33
Путін наказав великим експортерам пів року продавати валютний виторг. Рятує рубль - Фото
Рубль на фоні Кремля (Фото - EPA)

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про обов'язковий продаж валютної виручки окремими великими експортерами для стабілізації курсу рубля на 6 місяців, інформують росЗМІ.

Указ поширюється на 43 групи компаній, що належать до галузей паливно-енергетичного комплексу, чорної та кольорової металургії, хімічної та лісової промисловості, зернового господарства.

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Відповідно до указу в окремі компанії-експортери запровадять уповноважених представників Росфінмоніторингу, які стежитимуть за дотриманням правил валютного регулювання. Документ також зобов'язує компанії представляти в Банк Росії та Росфінмоніторинг індикативні плани-графіки щодо купівлі та продажу іноземної валюти на внутрішньому ринку.

Цього тижня рубль досяг більш ніж 18-місячного мінімуму щодо долара США. У проєкт федерального бюджету на 2024 рік закладено курс 90,1 рубля за $1.

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На початку вересня після чергового падіння рубля Путін обіцяв, що влада не робитиме "різких рухів" у частині валютного контролю для зміцнення національної валюти, а через тиждень наказав ЦБР і уряду не відкладати заходів, що перешкоджають ослабленню рубля.

Наталія Софієнко
російський рубльекономіка Росіїзнецінення рубля
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