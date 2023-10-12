Долар і євро подорожчали. Курси валют у банках

У четвер, 12 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, виріс на 1 коп. і складає 37,41. Курс продажу піднявся на 2 коп. до 38,11 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,6 грн, максимальний – 37,81 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,76 грн, максимальний – 38,5 грн.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Середній курс купівлі євро виріс на 4 коп. і склав 39,75 грн. Курс продажу збільшився на 9 коп. до 40,87 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 38,5 грн, максимальний – 40,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,35 грн, максимальний – 42 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.