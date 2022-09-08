Доллар и евро подорожали на 51 копейку одновременно

В четверг, 8 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 34 коп. и составляет 40,3 грн. Курс продажи поднялся на 51 коп. и достиг 41,18 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 42,3 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 30 коп. и составляет 39,86 грн. Средний курс продаж увеличился на 51 коп. и достиг 41,05 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38 грн, максимальный – 40,7 грн. Для продажи минимальный курс – 40,29 грн, максимальный – 41,8 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ішутіна

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