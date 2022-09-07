Украина договаривается с ЕС о макрофинансовой помощи на 2023 год. Нужно 12 млрд евро
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что во время визита в Берлин и Брюссель в начале текущей недели Украина начала политические консультации с правительством Германии и лидерами Евросоюза по новой программе макрофинансовой помощи на 2023 год.
"Нам необходима будет поддержка от ЕС в размере 12 млрд евро. Вместе с другой помощью от союзников и международных финансовых организаций это позволит покрыть планируемый дефицит бюджета и обеспечит стабильность нашей экономики", — уточнил Шмыгаль.
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В текущем году Евросоюз обязался предоставить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. Из этой суммы Украина уже получила 1 млрд евро. О предоставлении еще 5 млрд евро объявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Еще 3 млрд евро ожидаем до конца этого года", – сообщил Шмыгаль.
- 18 мая ЕС анонсировал рекордную помощь Украине: 9 млрд евро до конца 2022 года.
- 1 августа Украина получила первый транш от Евросоюза из пакета макрофинансовой помощи в 9 млрд евро.
- 2 сентября страны ЕС согласовали выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи. 7 сентября Еврокомиссия объявила о выделении 5 млрд евро макрофина для Украины.
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