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Украина договаривается с ЕС о макрофинансовой помощи на 2023 год. Нужно 12 млрд евро

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 18:09
Украина договаривается с ЕС о макрофинансовой помощи на 2023 год. Нужно 12 млрд евро - Фото
Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что во время визита в Берлин и Брюссель в начале текущей недели Украина начала политические консультации с правительством Германии и лидерами Евросоюза по новой программе макрофинансовой помощи на 2023 год.  

"Нам необходима будет поддержка от ЕС в размере 12 млрд евро. Вместе с другой помощью от союзников и международных финансовых организаций это позволит покрыть планируемый дефицит бюджета и обеспечит стабильность нашей экономики", — уточнил Шмыгаль. 

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В текущем году Евросоюз обязался предоставить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. Из этой суммы Украина уже получила 1 млрд евро. О предоставлении еще 5 млрд евро объявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.  

"Еще 3 млрд евро ожидаем до конца этого года", – сообщил Шмыгаль. 

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Роман Бриль
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